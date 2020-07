BMW anticipa la presentazione mondiale della nuova iX3 con un teaser

Dopo un lungo sviluppo la BMW iX3 , è finalmente pronta per il suo debutto mondiale, il 14 luglio. La vettura è già in produzione in Cina, per coprire rapidamente la domanda mondiale quando sarà in vendita prima fine dell’anno. Quasi due anni di test in diverse regioni del mondo, in condizioni di freddo e caldo estremi, sono stati effettuati per perfezionare il sistema di azionamento elettrico di quello che sarà il SUV più efficiente dell’intera gamma di BMW e la seconda versione con tecnologia elettrificata dall’offerta X3 , dietro l’ibrido plug-in.

Nuovo teaser del SUV elettrico BMW iX3 che sarà ufficialmente svelato il 14 luglio

La BMW mantiene praticamente intatto il design del suo SUV, caratterizzato da dettagli molto specifici come i due reni della tradizionale griglia, uniti in un unico pezzo e completamente chiusi , insieme a un paraurti con prese d’aria più strette. L’azienda ha anche aggiunto alcuni dettagli in blu, gli inserti decorativi sul fondo delle porte e sul retro. Bmw iX3 include anche un design del cerchio speciale e unico per questo modello , ottimizzato per superare la resistenza aerodinamica.

La nuova BMW iX3 utilizza la stessa piattaforma HPLC delle versioni a combustione, sebbene adattata a questo modello. Sotto il corpo avrà un pacco batteria che è alloggiato tra gli assi e con una capacità di 80 kWh – al netto di 74 kWh – che offrirà autonomia per 440 chilometri con una singola carica. Sarà offerto solo con trazione posteriore, con un motore elettrico che produce una potenza massima di 210 kW, equivalenti a 286 CV.

