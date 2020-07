BMW brevetta un joystick per la guida autonoma

BMW ha brevettato un nuovo volante composto da due joystick che potrebbero sostituire la soluzione tradizionale quando la guida autonoma sarà una realtà. Il meccanismo è in qualche modo simile al concetto che il marchio bavarese ha introdotto in Vision Next 100, il prototipo del 2016 che anticipava come sarebbero stati i veicoli del prossimo secolo. Il nuovo design, filtrato da i4Talk, riduce drasticamente il suo volume e acquisisce un aspetto apparentemente articolato che gli consentirebbe di “apparire” e “scomparire” a seconda delle esigenze del conducente. In altre parole, il volante potrebbe essere nascosto nel cruscotto per estendere l’abitabilità in caso di navigazione senza intervento umano.

Anche così, ci sono una serie di fattori che dimostrano che questo controllo sarebbe anche compatibile con la guida manuale. Ed è che il design incorpora più controlli e quadranti, dai segnali di svolta a un selettore del cambio, che consentirebbe di controllare gli stessi parametri di oggi.

La soluzione è in qualche modo simile alla BMW Vision Next 100 , la concept car che il produttore ha introdotto nel 2016 per mostrare come immaginava il futuro. Quel prototipo incorporava anche un volante più leggero dei tradizionali veicoli termici, approfondendo l’idea che la posizione di guida diventasse un luogo di “relax”.

La verità è che la BMW non è il primo marchio che punta su un’idea simile. Nel novembre 2019, la Ferrari ha registrato un brevetto che ha sostituito il volante con un joystick integrato nel sedile del conducente, che alla fine ha permesso di liberare completamente lo spazio che i controlli del veicolo occupano oggi. Il comando Ferrari consentirebbe all’acceleratore, al freno e allo sterzo di funzionare contemporaneamente, in modo che i pedali possano continuare a funzionare meglio.

