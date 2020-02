BMW Concept i4 farà il suo debutto a Ginevra

BMW ha confermato che rivelerà una nuova concept car al prossimo Salone dell’auto di Ginevra, chiamato BMW Concept i4. Il modello, mostrato in anteprima in un video online, anticipa l’imminente rivale tedesco di Tesla Model 3. La società teutonica chiama i4 una Gran Coupé completamente elettrica, con il video che rivela chiaramente il tetto allungato dell’auto, che si assottiglia gradualmente verso il bagagliaio.

BMW ha confermato che rivelerà una nuova concept car al prossimo Salone dell’auto di Ginevra, chiamato BMW Concept i4

Non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali sul Concept i4, sebbene Adrian van Hooydonk, responsabile del design della BMW, abbia dichiarato: “Il Bmw Concept i4 porta l’elettrificazione al centro del marchio BMW. Il design è dinamico, pulito ed elegante. In breve: una BMW perfetta che sembra avere emissioni zero. ” Tuttavia, la BMW ha precedentemente confermato che la versione di produzione dell’i4, che arriverà negli showroom nel 2021, presenterà una trasmissione elettrica da 523 CV e una gamma dichiarata di oltre 600 km ottenute con i test WLTP.

La BMW Concept i4 sarà alimentata dai motori elettrici eDrive di quinta generazione della BMW e da un pacco batterie da 80kWh, montato in basso nel telaio dell’auto. BMW afferma che il sistema è stato progettato per essere leggero, inclinando la bilancia a 550 kg, consentendo all’i4 di scattare da 0 a 100 km all’ora in circa quattro secondi e raggiungere una velocità massima di “oltre 200 km all’ora”. BMW ha affermato che l’i4 potrebbe essere offerto con batterie di dimensioni diverse, con vari gradi di prestazioni e autonomia.

Ti potrebbe interessare: BMW mostra lo pneumatico aerodinamico che monterà il nuovo iX3

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube