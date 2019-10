Bmw dopo Mercedes è aperta a nuove clamorose alleanze

Bmw è desiderosa di trovare altri partner per i servizi di mobilità per i quali è già alleata con la rivale Mercedes. Lo ha detto il nuovo amministratore delegato della casa bavarese. “Vorremmo dare il benvenuto a ulteriori partner in questo settore, che ha un grande potenziale futuro”, ha dichiarato il capo della BMW Oliver Zipse al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ( FAS ) in un’intervista. Queste parole dunque aprono le porte a nuove clamorose alleanze nel settore automotive.

Bmw vuole aggiungere nuovi partner alla sua alleanza con Mercedes

Collaborazioni e investimenti finanziari sono dunque opzioni per tutti i futuri partner, ha dichiarato, aggiungendo che i clienti desiderano un’ampia scelta tra diversi marchi. Le due case automobilistiche tedesche hanno combinato il Business car2go car-sharing di Daimler con DriveNow, ParkNow e ChargeNow di Bmw, con ciascuna azienda che dispone di una quota del 50% nella joint venture. I servizi di mobilità comprendono il servizio di car sharing, parcheggio e ricarica di auto elettriche.

Oliver Zipse ha anche detto alla stampa tedesca che BMW punta a conquistare la corona di più grande produttore mondiale di auto di lusso, che in questo momento è nelle mani di Mercedes. Il numero uno della casa bavarese ha però aggiunto che non sa con precisione quando questo obiettivo potrà essere raggiunto. “Ovviamente un marchio come il nostro necessita di essere il numero uno. Il volume delle vendite però non è in questo caso l’unico parametro a cui fare riferimento”, ha concluso il CEO della società tedesca.

