BMW e BMW M cambiano il design dei loro emblemi

La presentazione della nuova BMW Concept i4 avvenuta online nelle scorse ore ha mostrato un nuovo emblema che le vetture della casa bavarese avranno nei prossimi anni. Il nuovo logo, che apparirà sui nuovi modelli elettrici del marchio tedesco, come il futuro i4, ha un design bidimensionale, ha perso il caratteristico anello nero con il logo che adesso è bianco e blu, sebbene questo emblema si trovi su una circonferenza trasparente, quindi lo sfondo cambia in base al colore della carrozzeria del veicolo. In effetti, questa nuova grafica si sta già diffondendo attraverso i siti Web e i social network dell’azienda, diventando la settima volta che l’emblema presenta un nuovo stile. L’ultima volta è avvenuta nel 1997, poco meno di 23 anni fa.

Anche la divisione sportiva della casa bavarese ha mostrato una nuova immagine. Il nuovo logo BMW M sta già popolando tutti i documenti e i siti Web del produttore. Anche questo logo scommette sullo stesso tocco minimalista del precedente e uno stile bidimensionale, senza cromo e con la M in bianco. Insomma una novità importante per la casa automobilistica bavarese che dunque dopo alcuni decenni decide di svecchiare ulteriormente la propria immagine con questo cambio di look che dovrebbe riguardare in primis le sue auto elettriche.

