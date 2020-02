Bmw e Porsche faranno debuttare online le nuove auto a causa del Coronavirus

Dopo che il Salone dell’auto di Ginevra 2020 è stato annullato a causa del Coronavirus, Bmw e Porsche sono le prime case automobilistiche ad aver annunciato l’intenzione di far debuttare le proprie nuove auto online. Le case automobilistiche utilizzano i saloni automobilistici di tutto il mondo per svelare nuovi prodotti e attirare l’attenzione dell’azienda e dei veicoli. Lo spettacolo di Ginevra è tradizionalmente adatto a marchi di lusso e premium e supercar. Il CEO della BMW, Oliver Zipse, trasmetterà in streaming una conferenza stampa per il debutto globale di un nuovo concept car chiamato BMW Concept i4 alle 2:15 ET di martedì.

Porsche, secondo un portavoce, ha in programma di ospitare una conferenza stampa online martedì per svelare la sua nuova ammiraglia serie 911. Secondo Reuters, Audi e Mercedes-Benz dovrebbero anche trasmettere in streaming i debutti dei loro nuovi veicoli in streaming. Oltre a Bmw e Porsche anche Fiat Chrysler sta valutando modi alternativi per lanciare i loro veicoli che erano previsti per lo spettacolo”. La compagnia avrebbe dovuto svelare una nuova auto completamente elettrica del suo marchio Fiat. La 500 elettrica, ricordiamo che anche Alfa Romeo avrebbe dovuto presentare la nuova Giulia GTA.

