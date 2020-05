BMW esclude il ritorno in F1: “Non ci siamo pentiti di averla lasciata”

BMW ha abbandonato la Formula 1 dopo la stagione 2009. Durante la loro permanenza nella classe regina i tedeschi ottennero una vittoria, 17 podi, una pole e due giri veloci. In un momento in cui la crisi economica era la protagonista, decisero di lasciare il Grande Circo. Quasi 11 anni dopo, non solo non se ne pentono, ma non hanno intenzione di tornare. Il responsabile dello sviluppo del marchio tedesco, Klaus Fröhlich, non considera una buona idea che la BMW faccia di nuovo parte della Formula 1. I due motivi principali sono i costi elevati che ciò richiede e la modifica delle normative già finalizzata entro il 2022.

“Il contributo del marchio è minimo e gli investimenti enormi, quindi non ci siamo pentiti della partenza dalla Formula 1. Tra le altre cose, la categoria sta attraversando un momento molto difficile con i cambiamenti”, ha dichiarato al Giornale tedesco Süddeutsche Zeitung. Tuttavia, la BMW è molto presente nelle gare anche se non è in Formula 1. Ha partecipato alla Formula E sin dalla sua prima stagione nel 2014 e Fröhlich ha sottolineato che questa è la linea che seguiranno da ora in poi. Va notato che lo sviluppo delle categorie elettriche a sua volta guida il progresso delle auto elettriche stradali, che sono destinate ad essere la maggioranza in futuro.

“La nostra strategia nel motorsport segue quella dell’azienda. Non abbiamo bisogno di un campionato particolare per mettere in evidenza il marchio. Per alcuni grandi produttori, forse è così, ma d’altra parte abbiamo strategie legate al prodotto “, ha spiegato. La BMW non solo rifiuta di tornare in Formula 1, ma nutre seri dubbi sul fatto che qualsiasi altra marca sia disposta a farlo al momento attuale. Va ricordato che è attesa un’altra grande crisi economica causata dal coronavirus, che lascerà molte aziende in una situazione difficile.

“Il fatto è che, in generale, la volontà di investire è inferiore e con l’aggiunta dei problemi relativi al coronavirus dobbiamo affrontare quella che è probabilmente la più grande recessione economica dal 1945. Ecco perché vedo molto difficile che ci siano nuovi membri della Formula 1 in questo contesto “, ha dichiarato Fröhlich in conclusione.

