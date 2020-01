BMW i4: ecco come si prepara la casa bavarese alla sua produzione

BMW chiuderà il suo stabilimento principale di Monaco quest’estate per sei settimane. Ciò consentirà all’azienda di riorganizzare e modificare più di mille robot per prepararsi alla produzione della vettura completamente elettrica BMW i4 nel 2021. BMW produrrà auto ibride a combustione, EV e plug-in sulla stessa linea flessibile, a Monaco. “Monaco di Baviera è un pioniere nell’integrazione dei veicoli elettrici nella produzione”, ha detto a Automobilwoche Frank Wienstroth, un portavoce dell’azienda tedesca. La società vuole essere in grado di valutare la domanda dei consumatori di veicoli elettrici e altri propulsori, e quindi di rispondere rapidamente con un aumento della produzione, se lo ritiene necessario.

La BMW i4 si basa sulla Gran Coupé Serie 4 di nuova generazione, che utilizza uno stile di berlina elegante e sportivo. BMW afferma che la berlina elettrica raggiungerà un’autonomia di 600 km con una singola ricarica grazie alla sua batteria da 80 kWh. La vettura della casa bavarese dovrebbe accelerare da 0 a 100 in circa 4 secondi.

Il prossimo EV di BMW è il SUV iX3, che arriverà alla fine del 2020. Klaus Froehlich, capo R&D della BMW, questo mese ha affermato che lo spiegamento dei veicoli elettrici sui mercati mondiali dipenderà in gran parte dalle norme sulle emissioni.

Quindi, secondo Froehlich, i veicoli elettrici saranno relativamente popolari nelle grandi città della costa orientale della Cina, mentre gli ibridi plug-in saranno la soluzione preferita in Europa. Negli Stati Uniti, l’adozione di veicoli elettrici sarà focalizzata principalmente sulla costa occidentale. ” La maggior parte degli Stati Uniti non ha bisogno di BEV”, ha detto Froelich.

