BMW i4 sarà la Serie 4 più potente

Da quello che abbiamo sentito, la BMW i4 sarà la versione più potente della Serie 4, ancora più potente della prossima BMW M4. I suoi due motori elettrici e il pacco batterie dalle grandi dimensioni erogheranno ben 523 CV, il che lo renderà più potente della M4 Competition e dei suoi 503 CV. Mentre ciò potrebbe sconvolgere alcuni puristi BMW, poiché i prodotti della Divisione M sono stati in genere i fiori all’occhiello delle prestazioni, questa è in realtà una buona idea. La BMW i4 dovrebbe essere la serie 4 più potente mai portata su mercato.

La ragione di ciò è che la BMW ha bisogno di lanciare i suoi modelli elettrici ad alte prestazioni, se vuole essere presa sul serio tra Porsch Taycan e Tesla Model S. Quindi la BMW i4 deve essere all’altezza dei suoi rivali o anche superiore. Non solo deve avere molta potenza, ma deve anche essere la migliore. Mettere la i4 davanti alla M4, dimostra che la BMW è seria sul futuro delle auto elettriche.

Certo, anche se l’i4 sarà più potente dell’M4, c’è una possibilità che possa comunque essere un po’ più lenta. Ha solo pochi cavalli in più, ma peserà anche un po’ di più, grazie all’enorme peso portato dalle batterie. Diamo un’occhiata alla Porsche Taycan 4S, ad esempio. Il Taycan 4S racchiude circa 40 cavalli in più rispetto all’i4 e dovrebbe pesare all’incirca allo stesso modo. La Porsche accelera da 0 a 100 km orari in circa 3,8 secondi, il che è molto veloce. Tuttavia, la BMW M340i fa lo stesso tempo ( anche più veloce in alcune mani ) con soli 382 CV.

Quindi, se M340i può superare una Porsche Taycan 4S che ha quasi duecento cavalli in più, la BMW M4 con l’equivalente potenza dovrebbe essere significativamente più veloce. Questo non è un problema, però, poiché le due auto hanno diversi punti di forza. Inoltre, la maggior parte dei clienti non ricorda i tempi da 0 a 100 come del resto tutti noi. Quindi, per i clienti, sapere che la BMW i4 è la Serie 4 più potente le darà immediatamente il merito di essere considerata un’auto dalle prestazioni importanti.

