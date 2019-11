BMW i4: svelati maggiori dettagli sulla berlina elettrica

BMW i4 è una berlina completamente elettrica di nuova generazione in arrivo nel 2021. Nelle scorse ore la casa automobilistica tedesca ha rivelato ulteriori dettagli sul suo futuro EV, tra cui potenza, capacità di ricarica e altro ancora. Dopo non aver lanciato alcun nuovo veicolo completamente elettrico in 7 anni dal lancio della BMW i3, la casa bavarese sta per lanciare 3 nuovi veicoli elettrici nei prossimi due anni.

Rivelati nuovi dettagli della futura berlina elettrica Bmw i4, ecco le novità

La BMW iX3, un SUV completamente elettrico, sarà messo in vendita il prossimo anno. Invece la BMW i4, una berlina completamente elettrica, e la iNEXT, un crossover completamente elettrico, saranno lanciati sul mercato nel 2021. Questi nuovi veicoli sono tutti basati sul prossimo propulsore elettrico di quinta generazione della BMW. Si prevede che esso consentirà un’autonomia molto più lunga e prestazioni più elevate rispetto agli attuali veicoli elettrici BMW. Per la BMW i4, la casa automobilistica tedesca sta iniziando a rilasciare maggiori dettagli sulle specifiche.

La casa tedesca ha affermato che la berlina elettrica sarà in grado di raggiungere un’autonomia di 600 km con una batteria da 80 kWh: “La quinta generazione di BMW eDrive include anche una batteria ad alta tensione di nuova concezione dotata della più recente tecnologia delle batterie. Il design della batteria ad alta tensione sviluppata per la BMW i4 è caratterizzato da un design estremamente piatto e densità di energia ottimizzata. Con un peso di circa 550 chilogrammi, ha un contenuto energetico di circa 80 kWh. Questo dà alla BMW i4 un’autonomia di circa 600 chilometri. ” Segnaliamo infine che BMW ha rilasciato alcune immagini di un prototipo BMW i4 mimetizzato.

