BMW: il coronavirus influenzerà la domanda di nuove auto per il resto del 2020

Il capo della BMW Oliver Zipse ha avvertito che la domanda di nuove auto in Europa sarà probabilmente influenzata per il resto dell’anno dalla pandemia di coronavirus, anche quando le restrizioni di blocco verranno allentate e le concessionarie potranno riaprire. Le restrizioni alla circolazione e la chiusura forzata dei punti vendita, compresi gli showroom di automobili, sono state applicate in tutta Europa da metà marzo e hanno avuto un impatto enorme sulle vendite di auto nuove in tutto il continente. Ad esempio, le immatricolazioni nel Regno Unito sono diminuite del 97,3% su base annua ad aprile.

Vari paesi europei stanno iniziando a ridurre lentamente le restrizioni, il che potrebbe portare all’apertura delle concessionarie di automobili con protocolli di distanziamento sociale. C’è speranza che l’Europa possa rispecchiare la Cina , dove il blocco è stato introdotto molto prima e le vendite di auto stanno già tornando ai livelli pre-pandemici.

Il BMW Group ha rivisto le sue prospettive finanziarie a marzo, ma ora lo ha nuovamente abbassato, con Zipse che prevede che sia le vendite che i profitti saranno “significativamente” inferiori rispetto al 2019.

Le vendite del BMW Group sono diminuite del 20,6% a livello globale nei primi tre mesi del 2020, incluso un calo del 18% in Europa. Ma Zipse ha osservato che le vendite sono successivamente diminuite del 44% a livello globale ad aprile. Nonostante il calo del 20,6% da gennaio a marzo, l’utile ante imposte del BMW Group di € 798 milioni è aumentato del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in gran parte a causa di una commissione una tantum nel 2019 relativa all’UE procedimenti antitrust.

Zipse ha affermato che il BMW Group rimane impegnato a soddisfare sia i nuovi obiettivi di emissione della flotta dell’Unione Europea sia le norme sulle emissioni Euro 6d, e che era “fortemente contrario alle richieste di moratoria” che avrebbe posticipato le scadenze a seguito dell’epidemia di coronavirus.

