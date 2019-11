BMW lavora ad una nuova berlina elettrica per il 2024

Secondo indiscrezioni BMW sarebbe al lavoro per lanciare una nuova berlina completamente elettrica nei prossimi anni. Il vero rivale della Porsche Taycan dovrebbe ricevere il nome di i6 e dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024 con due versioni. Al momento non si sa ancora molto di questo modello. Si dice però che esso avrà un’estetica più aggressiva diventando il nuovo fiore all’occhiello nella futura gamma di veicoli elettrici della casa automobilistica bavarese.

Per ora, il marchio tedesco prevede che la nuova Bmw i6 venga messa in vendita nel 2024 con due versioni a trazione integrale xDrive , che combineranno due motori elettrici della quinta generazione eDrive : la versione base con 150 kW anteriori e 250 kW dietro per un totale di 536 CV mentre il secondo modello che sarà più esclusivo e messo a punto da BMW M,avrà due motori elettrici da 250 kW per unità per un totale di 670 CV. La prima versione avrà una batteria da 90 kWh e un’autonomia massima di 560 chilometri, mentre la seconda aumenterà la capacità fino a 120 kW e 700 chilometri di autonomia.

Per il momento non si sa molto altro della nuova Bmw i6, un modello che per il momento deve ancora essere confermato ufficialmente. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità su questa futura berlina elettrica che si collocherà nel segmento E del mercato delle berline elettriche divenendo una rivale importante per Tesla Model S, Mercedes EQS e Audi GT e-tron.

