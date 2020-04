BMW: “Le berline saranno ancora rilevanti in Europa”

Il capo progettista della BMW Domagoj Dukec ha dichiarato che, nonostante l’attuale mania dei SUV tra gli acquirenti di auto, le berline saranno ancora di notevole rilevanza, soprattutto in Europa.

Le vendite di auto in tutto il mondo sono sempre più dominate dai SUV. Ciò è attestato da statistiche come quella gestita dalla BMW, che ha indicato che ormai il 60% delle sue vendite deriva di questo tipo di veicolo. Tuttavia, la ditta tedesca crede ancora che ci sia spazio per le berline, specialmente in Europa.

Bmw pensa che le berline continueranno ad avere importanza nella sua gamma soprattutto in Europa

Domagoj Dukec, responsabile del design di BMW, ha collegato il cambiamento delle tendenze di acquisto dei clienti con i gusti che hanno riguardo alle loro case. “In passato abbiamo venduto solo auto a tre volumi. Ora il 60% delle nostre vendite proviene da SUV. Prima, la gente preferiva le case con spazi chiusi nello stile di ciò che offre una berlina. Ora i gusti vanno più verso le case con più aperture e meno pareti divisorie. I SUV o le auto con corpi familiari hanno più senso per questi clienti “, ha affermato nelle dichiarazioni raccolte da Autoblog.

Nonostante la crescente popolarità dei SUV, le berline a tre volumi hanno ancora il loro posto sul mercato. Forse non in America, dove i clienti cercano l’auto più grande possibile, o in Cina, ma sicuramente anche in Europa. Inoltre ci sono le nuove Gran Coupé, che sono un’alternativa alle berline tradizionali.

“Le vendite di SUV e berline saranno 60-40 o 50-50 in Europa. Le berline saranno ancora rilevanti. È vero che ci deve essere una certa evoluzione della loro forma. Non può essere la tipica forma a tre volumi. Lo vediamo in Cina, ad esempio, dove si cerca una maggiore eleganza. Forse è necessario creare una sorta di silhouette di due volumi e mezzo “, ha concluso il responsabile del design di BMW.

