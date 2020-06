BMW M5 potrebbe ottenere una variante EV con oltre 1.000 CV

BMW ha dato il via alla campagna teaser per la M5 rinnovata la scorsa settimana, ma stanno iniziando a emergere nuovi dettagli sul modello di prossima generazione. A quanto pare, la prossima super berlina sarà elettrificata. I dettagli sono limitati, ma Car Magazine afferma che il prossimo M5 arriverà nel 2024 e verrà offerto con due diversi propulsori. Il modello di base è previsto per funzione con lo stesso sistema ibrido della X8 M. Secondo quanto riferito, consisterà in un motore V8 e almeno un motore elettrico. Questa configurazione potrebbe dare al modello una potenza combinata di circa 559 kW / 760 CV e 998 Nm di coppia.

La futura BMW M5 dovrebbe disporre anche di una variante elettrica con oltre mille cavalli di potenza

Secondo quanto riferito, l’ibrido plug-in sarà affiancato da una variante completamente elettrica che potrebbe avere un pacco batterie da 135 kWh e una tecnologia da 800 volt proprio come la Porsche Taycan. Secondo quanto riferito, la batteria alimenterebbe tre motori elettrici che producono ciascuno 250 kW / 340 CV. Si dice che un motore alimenti le ruote anteriori, mentre gli altri due muoverebbero le ruote posteriori. Se tutto andrà a buon fine, l’M5 EV avrebbe una potenza combinata teorica di 750 kW / 1.020 CV.

Si dice che ciò consenta un tempo di 0-100 km / h di 2,9 secondi, che lo renderebbe 0,4 secondi più veloce dell’attuale M5 Competition. Si dice anche che l’auto abbia un’autonomia fino a 700 km nella procedura di prova mondiale dei veicoli leggeri armonizzati. Mentre nulla è ufficiale, il CEO della BMW M Markus Flasch ha recentemente confermato che la società sta lavorando su auto M elettrificate. Se questo include un M5 completamente elettrico come si dice, dovremo solo aspettare e vedere.

