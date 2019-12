BMW raggiunge un nuovo e importante record

BMW sta celebrando in queste ore il raggiungimento di un traguardo davvero importante. La casa automobilistica di Monaco di Baviera infatti ha raggiunto e superato il mezzo milione di unità vendute in tutto il mondo di modelli elettrificati. La 500.000 esima unità, che corrisponde alla nuova versione ibrida plug- in della Serie 3 , una BMW 330e di colore blu, destinata a un cliente di Monaco, è stata appena prodotta. Questa cifra stabilisce un record di produzione rispetto a quanto realizzato dagli altri marchi tedeschi.

Bmw festeggia la produzione della vettura elettrificata numero 500 mila

Bmw prevede che un quarto dei veicoli venduti dal gruppo in Europa sarà elettrificato dal 2021. Mentre nel 2030 questo tipo di auto corrisponderà a circa la metà delle vendite complessive.

A questo risultato contribuiranno anche gli altri due marchi facenti parte del gruppo tedesco: Mini e Rolls-Royce. Insomma la casa automobilistica bavarese sembra avere le idee chiare in proposito.

L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati ai grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel settore. Inoltre questa è anche l’unica maniera per rispettare i limiti di CO2 imposti dall’Unione Europea che hanno dopo anno si fanno sempre più stretti.

Tra le auto elettrificate del gruppo Bmw che vedremo nei prossimi anni segnaliamo: la nuova MINI Cooper SE, il nuovo iX3 e l’ i4 che rappresenterà l’alternativa a emissioni zero alla nuova generazione della Serie 4 Gran Coupé. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla casa tedesca nei prossimi anni.

