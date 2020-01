BMW Serie 3 Gran Turismo addio: termina la produzione

La produzione della Bmw Serie 3 Gran Turismo (GT) è cessata. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa casa automobilistica bavarese. Si tratta di una decisione presa per ridurre i costi dell’azienda. Il modello del resto vendeva sempre meno negli ultimi tempi. Un successore della Serie 3 GT non viene per il momento preso in considerazione, poiché la più moderna generazione G2X della Serie 3 continuerà ad essere offerta nei modelli berlina e station wagon, ovvero G20 e G21.

La produzione della Bmw Serie 3 Gran Turismo (GT) è cessata definitivamente

Presentata al Salone di Ginevra nel 2013 e rinnovata tre anni dopo, la Bmw Serie 3 Gran Turismo fu offerta con motori a benzina e diesel a quattro e sei cilindri, nelle configurazioni a trazione posteriore e integrale. Il modello in questione era sia più lungo che più alto delle versioni berlina e Touring, e il suo interasse fu condiviso con la berlina FW LWB che fu prodotta per il mercato cinese.

Progettata per combinare l’aspetto della berlina con la praticità della Touring, la GT era più lunga e più larga di entrambe le varianti, con un maggiore spazio interno. La gamma in continua espansione di SUV di BMW, che offre un mix simile di spazio extra e una posizione di guida più elevata, è stata probabilmente un fattore nella decisione di non sostituire il modello. La mossa è stata una delle numerose misure di riduzione dei costi adottate da BMW che Krüger ha imposto alla sua azienda. La casa bavarese si sta muovendo per risparmiare più di € 12 miliardi di costi.

