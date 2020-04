BMW starebbe preparando tre versioni completamente elettriche della nuova serie 7

Dopo che la BMW ha ufficialmente confermato una versione elettrica della serie 7 di prossima generazione, sono iniziate a emergere voci e notizie sull’auto. BMWBlog ipotizza l’arrivo di non meno di tre varianti a emissioni zero della sua celebre vettura. Lo stesso sito però raccomanda di prendere queste informazioni con cautela trattandosi di semplici indiscrezioni. Ai vertici della gamma ci dovrebbe essere l’i7 M60 – o Mi70. Si ritiene che la vettura possa sostituire la M760Li Xdrive , che viene fornita con un motore V12 da 6,6 litri da 6,6 litri con 577 CV e 850 Nm. L’attuale ammiraglia accelera da 0 a 100 km / h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km / h.

Nuove voci dicono che la futura generazione di Bmw Serie 7 potrebbe avere ben 3 versioni totalmente elettriche

La nuova Bmw Serie 7 elettrica potrebbe essere lanciato con almeno due motori elettrici che dovrebbero sviluppare una potenza combinata di oltre 650 CV. Con il pacco batteria da 100+ kWh, la gamma non sarà neanche male: fino a 645 km con una singola carica. Poiché questa versione sarà particolarmente costosa, Bmw starebbe valutando la possibilità di poter lanciare sul mercato altre due versioni elettriche della sua Serie 7 leggermente meno costose. Queste due auto potrebbero essere chiamate i7 40 e i7 50, vantando tra 350 e 450 CV.

Il modello minore potrebbe essere commercializzato solo con la trazione posteriore, probabilmente con un singolo motore elettrico, mentre l’altro dovrebbe aggiungere un sistema e-AWD con due motori. Tutte le versioni a zero emissioni del nuovo 7er saranno dotate di ricarica rapida. Vedremo dunque se a proposito delle future versioni elettriche di Bmw Serie 7 nei prossimi arriveranno ulteriori conferme.

Ti potrebbe interessare: Bmw e Porsche faranno debuttare online le nuove auto a causa del Coronavirus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube