BMW taglierà metà dei suoi motori a combustione dal 2021

BMW ha annunciato che dal 2021 eliminerà progressivamente fino alla metà dei suoi motori a combustione con l’obiettivo di compensare i costi aggiuntivi legati allo sviluppo di nuove tecnologie elettrificate. Il passaggio all’auto elettrica è costoso, molto costoso. La casa bavarese ha presentato i risultati finanziari per l’anno 2019 con un aumento delle spese del 12% rispetto all’anno precedente. Pertanto il produttore tedesco prevede una serie di tagli a tutti i livelli che consentiranno di risparmiare 12 miliardi di euro da oggi fino alla fine del 2022.

Una delle principali strategie per ridurre i costi da parte della celebre casa automobilistica sarà il taglio del numero dei motori a combustione presenti nella gamma. In particolare, il 50% di quelli attualmente presenti verranno meno dall’anno 2021. Al momento BMW non ha confermato quali propulsori spariranno nei prossimi anni e se saranno sostituiti da nuovi motori elettrici.

La casa bavarese spera che le misure in questione possano essere prese partire dal 2022. Tuttavia, ha voluto rassicurare i seguaci del marchio assicurando che i motori che spariranno saranno quelli meno richiesti dai clienti. L’eliminazione di alcuni modelli non è esclusa. Anche in questo caso verrebbero tagliate vetture non particolarmente redditizia.

Questa decisione di BMW non rappresenta un ridimensionamento, ma piuttosto un adattamento ai nuovi tempi. Infatti, il produttore ha davanti a sé il lancio di unità come la i4 o la iNext, oltre alla presentazione di nuovi modelli ancora sconosciuti. Vedremo dunque come si evolverà la situazione all’interno della casa automobilistica di Monaco di Baviera nel corso dei prossimi anni.

