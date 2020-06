BMW vuole 100 chilometri di autonomia per i suoi ibridi plug-in

BMW vuole che i suoi ibridi plug-in siano in grado di coprire una distanza di 100 chilometri in una modalità completamente elettrica nel prossimo futuro, poiché ritiene che ciò convincerebbe un numero maggiore di clienti che sono attualmente perplessi su questi veicoli a causa della bassa autonomia che presentano. Ciò significherebbe raddoppiare l’autonomia elettrica di cui dispongono attualmente modelli come la Serie 2, la Serie 3 o la Serie 5 e quindi consentire ai loro conducenti di coprire le loro esigenze quotidiane con l’elettricità, riservando combustibili fossili per viaggi più lunghi.

BMW vuole che i suoi ibridi plug-in possano coprire una distanza di 100 KM in una modalità elettrica in futuro

Pieter Nota, direttore del consiglio di amministrazione della BMW e responsabile per clienti, marchi e vendite, ha spiegato che l’obiettivo è raggiungere i 100 chilometri. Ma ha anche sottolineato che ciò sarà possibile solo in alcuni segmenti, in modo che non tutti i modelli possano vantare la stessa gamma di autonomia, a differenza di quanto sta accadendo attualmente.

Il marchio bavarese stima che la vendita di veicoli elettrificati rappresenterà tra il 15% e il 25% del suo fatturato prima del 2025. La transizione sarà ancora più rapida in Europa a causa delle restrizioni legislative. “In Europa, i veicoli elettrificati avranno probabilmente un quarto del fatturato, nel 2021, un terzo nel 2025 e metà nel 2030.”

Se gli ibridi plug-in ottengono versatilità, è probabile che guadagnino popolarità tra coloro che non vogliono ancora rinunciare al comfort di un motore a combustione per tutta la vita. Vedremo dunque se davvero la casa automobilistica bavarese riuscirà nel suo intento di portare l’autonomia in modalità esclusivamente elettrica dei suoi modelli ibridi plug-in a 100 km.

Ti potrebbe interessare: BMW M5: la vettura della casa tedesca potrebbe ottenere una variante EV con oltre 1.000 CV

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube