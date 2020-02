Attualmente la normativa sul canone RAI prevede che sono esonerati dal pagamento dei 90 euro addebitati in bolletta luce, solo alcuni soggetti, elenchiamo in breve chi può chiedere l’esonero: coloro che hanno raggiunto un’età anagrafica di 75 anni e hanno un reddito non superiore a euro 8.000; Invalidi civili degenti in casa di riposo e militari delle Forze Armate Italiane; Militari appartenenti alle Forze Nato; Agenti diplomatici e consolari, Rivenditori e negozi in cui le televisioni vengono riparate.

Esenzione o riduzione del canone RAI per invalidità o legge 104, è possibile?

Una lettrice ci chiede se può essere esonerata dal pagamento del canone RAI, ecco la sua domanda: Buongiorno,

la bolletta della luce, dove viene inserito il canone RAI, e intestata a mio marito. Vorrei sapere se abbiamo diritto a qualche riduzione/esenzione in quanto io, come moglie sono un invalida con un certificato che dice ” ceca con dei resti visivi”. Per sempre. Prima era di 80%, e in seguito ad alcuni richiami davanti alla commissione legale, e stato aggiornato in quel modo.

Nel caso la risposta sia SI, vorrei sapere anche come procedere.

Grazie mille e buona giornata!

Come sopra specificato, le persone con invalidità rientrano nell’esonero del canone RAI solo se sono degenti in casa di riposo, quindi, nel suo caso non è prevista nessuna esenzione o riduzione.

L’importo del canone nel 2020 è di euro 90, con addebito sulla bolletta dell’energia elettrica in dieci rate mensili di pari importo, che vanno da gennaio ad ottobre bimestralmente.

