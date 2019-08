Bollette a 28 giorni: i rimborsi tardano ancora ad arrivare

Continua il braccio di ferro tra Agcom e le compagnie telefoniche italiane. Nonostante i numerosi richiami, gli utenti italiani non hanno ancora visto un centesimo del rimborso che spetta loro. Se fino a qualche settimana fa gli accordi prevedevano il rimborso automatico delle cosiddette bollette telefoniche a 28 giorni, ad oggi la situazione sembrerebbe essere cambiata.

Rimborsi bollette

I rimborsi sarebbero dovuti essere automatici e rapidi. Non avevamo dubbi che le compagnie telefoniche tardassero a restituire le quote a cui i propri utenti hanno diritto. Speravamo, però, che almeno la procedura spettasse a loro. Le compagnie hanno cambiato le carte in tavola: addio al rimborso automatico? Si direbbe proprio di sì. Oltre la beffa anche il danno.

L’Agcom, però, proprio non ci sta e minaccia una procedura sanzionatoria agli operatori. L’Autorità, infatti, ritiene che le compagnie debbano procedere ai rimborsi automatici, come precedentemente stabilito. D’altra parte, le compagnie telefoniche hanno deciso di riconoscere i rimborsi (con varie modalità: promozioni, omaggi o rimborsi diretti), ma quasi sempre solo agli utenti che ne fanno richiesta.

Nuove sanzioni

Le sanzioni che l’Autorità potrebbe decidere di infliggere ad alcuni operatori rimangono imprecisate fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Agcom. E’ da considerare anche che gli operatori potrebbero ricorrere ad altre procedure legali, come il Tar. La questione è più complicata di quanto si pensi e ha davvero dell’assurdo. In tutto ciò, tra i due litiganti il terzo non gode. Come sempre, gli utenti italiani ci rimettono e sicuramente ci avranno già perso le speranze.

