Bollette acqua: brutta sorpresa per chi è moroso, la legge chiude i rubinetti dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 i morosi delle bollette dell’acqua subiranno un’interruzione del servizio idrico. La direttiva è stata emanata dall’Arera e contiene nuove modalità per la gestione del servizio idrico integrato per pagamenti e morosità degli utenti. Interessate alla nuova direttiva sono i condomini e gli enti pubblici.

La nuova delibera per il pagamento delle bollette acqua

La delibera numero 311/2010/R/IDR contiene le direttive per l’espletamento delle procedure di sollecito e per l’utente moroso la costituzione di mora.

Il gestore può sospendere la fornitura solo se motivata con l’impossibilità di contingentare la fornitura. Nel caso il condominio che salda solo una metà dell’importo dovuto, il blocco non può essere effettuato.

Morosità per utenze domestiche residenti

La fornitura potrà essere sospesa soltanto dopo “il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).”

Utenze condominiali

Nel caso di utenze condominiali il gestore non potrà disattivare, limitare o sospendere la fornitura idrica, se entro la data di scadenza della messa in mora, il condominio provveda a pagare almeno la metà dell’importo dovuto. La procedura invece, potrà proseguire con le procedure di disalimentazione selettiva nel caso il gestore dichiara l’impossibilitò di intervento. Inoltre, il medesimo “Ente di governo è tenuto ad applicare – tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità – specifiche penali e a darne comunicazione all’Autorità, per le successive determinazioni di competenza”.

Bollette acqua e possibilità di rateizzazione

Le somme oggetto di costituzione in mora potranno essere rateizzate in 12 mesi, comunicando all’utente in modo chiaro tempi e modalità.

È possibile consultare qui la delibera: 311/19/R/idr

