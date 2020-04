Con la quarantena aumentano i costi delle bollette luce, gase e acqua, ma la maggior parte dei contribuenti, ha perso il lavoro o e in cassa integrazione per effetto coronavirus. Il problema ha due aspetti negativi: l’innalzamento del costo e la perdita di lavoro con la chiusura delle aziende. La sospensione delle bollette è stata più volte richiesta dai politici, dal Codacons eppure al momento con tanti decreti questa misura non è stata ancora prevista.

Sospensione bollette luce, gas e acqua: le proposte

Il Codacons aveva chiesto la sospensione delle bollette luce, gas e acqua fino al 30 settembre 2020 per venire incontro alle famiglie.

Salvini, più volte aveva proposto due soluzioni: la prima prevedeva la sospensione fino a settembre; l’altra invece prevedeva la riduzione del costo caricato alle famiglie. In effetti la tesi di Salvini si basava sul fatto che gli italiani sono costretti a stare a casa e quindi i consumi di luce e gas sono aumentati, quindi proponeva di togliere l’Iva dalle bollette.

“Gli italiani consumano di più ed è giusto che paghino il costo, ma senza Iva. In questo momento di COVID-19 bisogna togliere le tasse dello stato sulle bollette”.

Al momento, la sospensione delle bollette è in vigore solo per 11 comuni come riporta il decreto legge numero 9.

Ad aprile saranno meno care

Nell’attesa che venga approvata una sospensione delle bollette, per l’emergenza coronavirus tutti gli enti si sono attivati e cercano di aiutare le famiglie. L’Area, Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, ha disposto il taglio dei costi di luce e gas per il mese di aprile 2020. Le bollette saranno scontate nel modo seguente:

√ bolletta energia elettrica -18,3%

√ bolletta gas -13,5%.

Lo sconto annuo a famiglia si concretizza in un risparmio di soldi pari a 184 euro a famiglia.

