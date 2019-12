Bolli auto e multe del marito, l’Agenzia può rivalersi sulla moglie?

Cosa succede se l’attività del marito va male e accumulano i debiti, la moglie cosa rischia? È una domanda che è sovente quando la situazione finanziaria vacilla e non si sa come far fronte ai debiti. Analizziamo quando il coniuge risponde per i debiti del marito, rispondendo anche ad una domanda posta da un nostro lettore.

Salve l’agenzia delle entrate se il marito r debitore di bolli e multe per una cartella di 4000 euro…può rifarsi sulla moglie e fare il fermo alla macchina o pignoramenti vari…la cartella e col nome del marito ..

Molto dipende dalla stipula dell’atto di matrimonio, se: con separazione o comunione dei beni, analizziamo le differenze.

Debiti del coniuge e atto di matrimonio con separazione dei beni

Il regime di separazione dei beni tutela l’altro coniuge, infatti i debiti di uno dei due coniugi non si trasferiscono all’altro. Con questo regime di separazione il credito non potrà aggredire i beni dell’altro coniuge, ma si dovrà rivendicare solo sul debitore effettivo.

Questo concetto è valido anche per i debiti con l’Agenzia delle Entrate, tranne per le imposte dirette, che sono responsabili entrambi i coniugi in caso di dichiarazione dei redditi congiunta; quindi in questo caso sono a rischio anche i beni immobili della moglie.

Per il pignoramento di beni mobili (arredi, vestiti, gioielli, e quant’altro vi è in casa), il Fisco può pignorare i beni del parente ospitato, in quanto vale il concetto di comproprietà. Questo discorso per tutti i familiari che ospita il debitore (figli, genitori, ecc.), salvo che non venga dimostrata la proprietà dei beni pignorati con atto pubblico o scrittura privata con data antecedente al presupposto di iscrizione al ruolo.

Debiti e atto di matrimonio con comunione dei beni

In questo caso la situazione si complica perché con la comunione dei beni, i debiti del marito insolvente cadono sulla moglie, e lei deve provvedere al pagamento. Se non riesce a far fronte ai debiti scatta il pignoramento, il creditore può pignorare la casa di comproprietà per la quota massima del 50%.

In linea generale i beni rientrano nella comunione e possono essere pignorati solo se uno dei due coniuge ha contatto debiti per il mantenimento e interesse della famiglia. Se tali beni non soddisfano il pignoramento, possono rivalersi fino al 50 per cento su beni personali di ciascuno dei due coniugi, escluso lo stipendio.

