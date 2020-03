Bollo auto 2020: come posso avere l’esenzione?

Il bollo auto è una delle tasse più odiate dai cittadini; deve essere pagata da tutti coloro che posseggono un auto, indipendentemente se la usano o meno. Esistono alcune eccezioni che prevedono l’esenzione della tassa automobilistica su domanda dell’interessato e riguardano in modo specifico alcune tipologie di soggetti invalidi. Analizziamo chi può fare domanda rispondendo ad un nostro lettore.

Bollo auto 2020: ecco chi può inoltrare domanda di esenzione

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali disabili:

non vedenti e sordi

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Con invalidità al 100% si può fare domanda?

Buon giorno, sono in pensione di inabilità ho invalidità 100 per malattia rara . non ho accompagnamento e guido autovettura, ho diritto a esenzione del bollo? In attesa di una vostra risposta….. cordiali saluti

Risposta. L’invalidità al 100% non da diritto all’esenzione del bollo auto, bisogna nel caso specifico, il verbale della legge 104 art. 3 comma 3 che riporti indicata le difficoltà motorie. Quindi, per sapere se rientra nell’esenzione del bollo auto, le consiglio di controllare il suo verbale legge 104.

La domanda dev’essere inoltrata all’Aci di appartenenza a mezzo raccomandata allegando tutta al documentazione. Troverà in quest’articolo tutti i chiarimenti e il modulo da compilare per fare domanda: Bollo auto e legge 104: ecco chi può richiedere l’esenzione, i requisiti e il modulo

