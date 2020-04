Bollo auto 2020: novità su proroga e pagamenti

Nel Decreto Cura Italia non vi è traccia della proroga del bollo auto come provvedimento diretto a supportare le famiglie e le aziende. Tuttavia, le Regioni in autonomia, hanno optano per un piano di differimento del pagamento del bollo auto. I provvedimenti restrittivi che hanno imposto la chiusura forzata di diverse aziende ed esercizi commerciali ritenuti non essenziali incidono pesantemente sulle entrate delle famiglie.

Misure nate al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19, che stanno mettendo a dura prova non solo l’economia nazionale, ma anche il benessere della comunità. Considerando la gravosa difficoltà di reperire liquidità in questo periodo così delicato sia per le famiglie che per le aziende. Diverse Regioni hanno provveduto a emanare delle delibere, in cui era presente anche il differimento del pagamento della tassa di possesso.

Bollo auto 2020: le Regioni che hanno emanato i provvedimenti di proroga

L’elenco delle Regioni che hanno optato per un piano di differimento della tassa di possesso sui veicoli. Nello specifico, le delibere e la data di differimento di ogni Regione, quali:

Regione Lombardia: ha emanato una delibera, con la quale, ha predisposto la sospensione dei pagamenti relativi ai tributi come bollo auto, tassa concessioni, eco tassa ecc. fino al 30 giugno 2020. Relative alle scadenze che rientrano nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020.

Regione Emilia Romagna: ha provveduto a differire la tassa automobilistica fino alla data del 30 giugno 2020. In particolare, rientrano nella proroga le tasse relative alle scadenze di marzo e aprile 2020. Nel caso di pagamento tardivo, la Regione ha deciso che non saranno applicate sanzioni e interessi.

Regione Piemonte: ha proceduto con l’approvazione di una delibera, nella quale ha previsto la proroga del bollo auto fino alla data del 30 giugno 2020. Rientrano nel differimento le tasse relative ai periodi di marzo, aprile e maggio 2020. Nel caso di pagamento tardivo, non saranno applicati sanzioni, interessi e oneri. Non previsto il rimborso della tassa.

Regione Veneto: ha emanato una delibera, con la quale, ha provveduto al differimento della tassa automobilistica al 30 giugno 2020, per i periodi relativi all’8 marzo fino al 31 maggio.

Regione Toscana: ha deliberato che la tassa automobilistica che scadono nel periodo intercorrente al 31 marzo, 30 aprile e 30 maggio 2020 vengono differite al 30 giugno 2020. Non saranno applicate sanzioni e interessi.

Regione Lazio: ha deliberato il differimento al 30 giugno 2020, della tassa automobilistica per il periodo intercorrente dal 3 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020. La proroga per la stessa data, investe anche diverse imposte regionali tra cui la tassa sull’emissione sonore dell’Iresa, l’imposta Irba ecc. in scadenza nel periodo marzo, aprile e maggio 2020. Non saranno applicati sanzioni e interessi.

Regione Marche: ha proposto una proposta di legge, per procedere alla proroga del pagamento del bollo auto fino al 31 luglio 2020.

Regione Umbria: ha deliberato il rinvio del pagamento della tassa automobilistica al 30 giugno 2020. Rientrano nel differimento le tasse in scadenza nel periodo che va dal 1° marzo fino al 30 aprile 2020. La Regione non applica sanzioni o interessi.

Friuli Venezia Giulia: ha predisposto il differimento della tassa automobilistica fissandolo per il 30 giugno 2020. Per le scadenze del bollo auto relative al periodo tra l’8 marzo e il 30 aprile 2020. Non saranno aggiunti sanzioni o interessi.

Regione Campania: ha emanato una delibera, nella quale, ha proceduto al differimento del bollo auto alla data del 30 giugno 2020. Per le scadenze delle tasse di possesso rientranti nel periodo tra il 24 marzo e il 31 maggio 2020. Esclusa l’aggiunta d’interessi o sanzioni.

