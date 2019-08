Bollo auto con legge 104 e invalidità al 100%, mi spetta l’esenzione?

Possono chiedere l’esenzione del bollo auto i disabili che si trovano in particolari situazioni. L’Agenzia delle entrate identifica quattro categorie di disabili, ed esattamente: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Verbale legge 104 e le nuove disposizioni

Oltre a trovarsi in una di queste categorie, il verbale della legge 104/1992 (secondo il decreto “Semplifica Italia”), deve riportare in modo chiaro il diritto alle agevolazioni fiscali. Il verbale della legge 104 art. 3 comma 3 deve riportare “anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.

Bollo auto con legge 104, l’esenzione per patologia, è possibile?

Domanda sull’esenzione del Bollo auto

Sono dializzato ed ho sia la 104/92 che l’invalidità al 100/100 vorrei chiederla se ho diritto all’esenzione bollo auto. A risentirci.

Gent,mo Sig.re,

deve controllare se il suo verbale riporti l’handicap grave (art. 3 comma 3) e inoltre, deve riportare la dicitura che da diritto alle agevolazioni fiscali disabili, ed esattamente “l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″. Per maggiori chiarimenti le consiglio di leggere: Bollo auto: il verbale legge 104 deve avere la dicitura per le agevolazioni fiscali.

Se il verbale riporta la dicitura del diritto alle agevolazioni fiscali, può inoltrare domanda all’ACI di appartenenza allegando tutta la documentazione richiesta compreso il verbale legge 104.