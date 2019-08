Bollo auto con legge 104: se il verbale riporta rivedibile, cosa fare?

Un lettore ci chiede informazioni sull’esenzione del bollo auto e il verbale rivedibile, ecco il quesito: Ho acquistato un’auto nuova ed ho chiesto esenzione bollo. Me l’hanno accordato fino ai 18 anni di mia figlia perché sul verbale invalidità c’è scritto fino ai 18 anni poi rivedibile. (ce l’ha da quando aveva due anni). Ma per la pensione so che non è necessario chiedere la visita per la legge 104. La domanda è, invece per il bollo, devo quindi richiedere di nuovo la visita all’Inps? Grazie

Esenzione bollo auto e verbale legge 104

Si, deve rifare l’iter medico con la richiesta dell’aggiornamento della legge 104, poi dovrà riformulare la domanda di esenzione del bollo auto se le condizioni sono rimaste immutate.

Ricordiamo che per poter ottenere l’esenzione del bollo auto, è indispensabile che il verbale legge 104 sia con handicap grave (art. 3 comma 3), ed indichi che il richiedente possa fruire delle agevolazioni fiscali disabili. Troverà le indicazioni in quest’articolo: Bollo auto: il verbale legge 104 deve avere la dicitura per le agevolazioni fiscali