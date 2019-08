Il bollo auto, la tassa odiata dagli italiani, può essere esente per alcuni contribuenti che hanno un handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, o per i loro familiari. Per poter ottenere l’esenzione bisogna fare domanda allegando la documentazione dei requisiti richiesti, ed esattamente possono fare domanda: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Agevolazioni fiscali disabili per bollo auto e Iva, è richiesta la convivenza

Un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, volevo sapere se è possibile usufruire delle detrazioni, previste dalla legge ( IVA al 4), al genitore che non vive con il figlio ma che è detentore dei permessi. Mi fate sapere? Grazie

Risposta: Per poter fruire delle agevolazioni fiscali settore auto (acquisto con iva agevolata al 4% e detrazione Irpef del 19% sul costo dell’auto; esenzione bollo auto; esenzione iscrizione al PRA), la normativa precisa che il familiare deve essere fiscalmente a carico del richiedente. Quindi, per essere fiscalmente a carico, deve far parte dello stesso nucleo familiare e deve avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.Nel caso in cui il disabile sia titolare di reddito o non sia fiscalmente a carico,il veicolo deve essere intestato solo al disabile.



Inoltre, si precisa che il nuovo D.L. del 2012, ha stabilito che i verbali devono riportare in modo chiaro anche il diritto alle agevolazioni fiscali. Per sapere se il verbale porta l’esatta definizione per le agevolazioni fiscali, consigliamo di leggere:Bollo auto con legge 104: 6 cose da sapere per avere l’esenzione