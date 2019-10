Bollo auto esenzione con legge 104 per familiare a carico, chiarimenti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Purtroppo, in molti casi, i verbali anche se riportano l’handicap grave (art. 3 comma 3), non riconoscono l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Inoltre, dal 2012 con il decreto “Semplifica Italia” l’accesso alle agevolazioni è più complicato. Il decreto prevede che la normativa di riferimento per il diritto alle agevolazioni fiscali venga riportata nel verbale. In poche parole, il verbale attesta se il disabile ha diritto alle agevolazioni fiscali (bollo auto, acquisto auto con Iva agevolata, esenzione iscrizione PRA, ecc.).

A carico fiscalmente significa che deve far parte dello stesso nucleo familiare e avere un reddito inferiore a 2.840,51

Agevolazioni fiscali disabili nel settore auto e dubbi su chi può fare richiesta delle agevolazioni, esaminiamo il quesito di un nostro lettore: Salve, ho letto annuncio sulla legge 104, io personalmente ho inviato omologa del giudice verbalizzata con art 3comma3 . Vorrei sapere visto ho diritto all esenzione del bollo anche se la macchina è intestata a mio marito? Con omologa giudiziaria Art 3comma 3 posso usufruire di esenzione IVA? Ho solo 40 anni ma agenzie tipo ACI mi dà il contrario di quello che avete annunciato

