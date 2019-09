Domanda di esenzione del bollo auto respinta per mancanza di adattamento del veicolo, analizziamo quando è richiesto e cosa fare, rispondendo ad un nostro lettore: Salve, Vi porgo una domanda, mia moglie ha la 104 con articolo 3 comma 3 con impedite o ridotte capacità motorie, circa un anno fa feci domanda all’ACI per l’esenzione del bollo e loro mi hanno risposto che se il veicolo non presentava modifiche per l’adeguamento del veicolo in base alla disabilità. La domanda è, mia moglie è a mio carico fiscalmente perché non ha redditi, io posso usufruire della esenzione del bollo senza le modifiche di adeguamento? Ringrazio anticipatamente.

Esenzione bollo auto e adattamento del veicolo

Coloro che hanno difficoltà motorie, per poter fruire delle agevolazioni fiscali disabili, il carattere motorio invalidante, deve essere esplicitamente annotato sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità. Quindi, solo quando viene riportato e documentato il carattere motorio nel verbale, è possibile fruire delle agevolazioni fiscali.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.

Può trovare qui gli adattamenti del veicolo che danno diritto all’esenzione del bollo auto: Acquisto auto con legge 104, quali adattamenti deve avere il veicolo?

