Il bollo auto non piace agli italiani e il più delle volte ci si dimentica di pagarla. Il bollo auto si paga per il possesso di un auto, ma ci sono alcune persone che possono ottenere l’esenzione del bollo presentano una domanda all’Aci. Si tratta dei possessori della legge 104 con handicap grave o per i loro familiari. Ma ottenere l’esenzione non è semplice bisogna avere particolari requisiti, analizziamo chi sono i beneficiari e il modulo da usare.

Bollo auto: beneficiari dell’esenzione per legge 104

Sono esentati dal pagamento del bollo auto i titolari della legge 104 che sono proprietari di un veicolo. In particolare, sono esentati i seguenti beneficiari:

sordi, non vedenti, disabili mentali o psichici affetti da handicap grave con il diritto all’indennità di accompagnamento; pluriamputati o con grave limitazione della capacità deambulare con handicap grave.

Per chiedere l’esenzione del bollo auto il verbale legge 104 art. 3 comma 3, deve riportare il diritto alle agevolazioni fiscali auto.

L’esenzioni non riguardano tute le auto, ma quelle che non superano i 2.000 cc per le auto a benzina e 2.800 cc per le auto a diesel.

L’esenzione del bollo auto per legge 104, spetta per un solo veicolo e può essere di nuovo concessa solo se il vecchio veicolo è stato cancellato dal Pra o venduto.

Possono chiedere l’esenzione del bollo anche i familiari che hanno a carico fiscalmente il familiare disabile. L’auto deve essere usata a totale utilizzo per il familiare disabile.

Documenti da presentare e modulo

La domanda di esenzione del bollo auto per legge 104, deve essere corredata da una particolare documentazione:

copia del libretto o carta di circolazione;

copia del documento di riconoscimento dei trasportati;

copia della patente speciale.

La domanda di esenzione con i documenti allegati deve essere presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine del pagamento del bollo auto.

Modulo per la richiesta dell’esenzione del bollo auto

All’ufficio tributi della Regione ________________

Oggetto: Richiesta esenzione bollo auto

Io sottoscritto/a_________________________ codice fiscale_________________________________

nato/a a____________________________________il______________________________________

residente a __________________________________________ prov. _________________________

via/piazza__________________________________________________________________________

in qualità di

◊ persona disabile intestatario del veicolo

◊ familiare della persona disabile intestatario del veicolo

chiedo

l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il veicolo targato________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000),

dichiaro

(barrare la casella di interesse)

◊ di essere non vedente o sordo;

◊ di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992;

◊ di essere disabile psichico o mentale con handicap grave e con diritto all’indennità di accompagnamento in base alla legge 104 art. 3 comma 3.;

dichiaro

di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a 2.840,51 euro fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (art. 46, lettera o) del Dpr. n. 445/2000, Testo unico sull’autocertificazione).

Nome del familiare …………………………………………codice fiscale …………………………………………….

Allegati:

copia del libretto o carta di circolazione

copia del documento di riconoscimento dei trasportati

copia della patente speciale

Luogo e data ______________________________ Firma _____________________________

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall’art. 13 del Dlgs n.196/2003).

