Cosa fare se arriva una cartella esattoriale con bollo auto non pagato? La prima cosa è controllare se il pagamento è andato in prescrizione, ricordiamo che il bollo si prescrive in tre anni dalla scadenza. È possibile trovare tutte le informazioni sulla prescrizione in quest’articolo: Cartella esattoriale: i termini di prescrizioni cinque o dieci anni? La sentenza. La seconda è verificare se c’è in procinto una normativa che permette di ridurre i costi di sanzioni e interessi. Ebbene la settimana scorsa vi abbiamo parlato della possibilità di una nuova rottamazione cartelle esattoriali, che includeva i debiti fino al 31 dicembre 2018. Questa possibilità con la pubblicazione del DEF sembra sfumata, analizziamo cosa prevede il DEF rispondendo ad un nostro lettore sul bollo auto non pagato nel 2017.

Bollo auto non pagato e cartella esattoriale

Salve, vorrei informazioni sul bollo auto. Io ho un bollo da pagare di 200€ del 2017 devo pagarlo o no. Visto la nuova normativa? Grazie

La pubblicazione del DEF non riporta la possibilità di una nuova rottamazione cartelle esattoriali come preventivato precedentemente. Sembra che i segnali di svolta sulla lotta all’evasione fiscale annunciati dal premier Giuseppe Conte, chiudono la strada a possibili condoni e rottamazioni cartelle esattoriali, che hanno caratterizzato la precedente stagione con la pace fiscale.

Quindi, dalle ultime notizie non entrerà in vigore una nuova rottamazione come prospettata che copriva i debiti delle cartelle esattoriali con i ruoli fino al 2017.

Per avere la certezza, bisogna attendere la pubblicazione della legge di Bilancio 2020, anche se non credo ci sia una possibilità di un’apertura in tal senso.

Bollo auto: come fare per non pagarlo

