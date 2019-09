Bollo auto non pagato, il sollecito di pagamento interrompe la prescrizione?

Il bollo auto e il suo pagamento creano sempre molti dubbi, in tanti ci chiedono i tempi di prescrizione e con quali atti viene interrotta. Ricordiamo che il bollo auto è una tassa che va pagata ogni anno. Inizialmente, gli enti avevano interpretato la prescrizione a 10 anni, una sentenza della Corte di Cassazione la numero 13819/2018 ha ribaltato la situazione, chiarendo che i termini di prescrizione del pagamento del bollo è di tre anni.

Bollo auto: atti che bloccano la prescrizione

La tassa auto non pagata si prescrive dopo tre anni, ma se arrivano atti di pagamento (avviso di accertamento dalla Regione; sollecito di pagamento; notifica della cartella esattoriale; preavviso di fermo amministrativo; atto di pignoramento; intimazione al pagamento da pare dell’agente di riscossione esattoriale), il termine di tre anni decorre nuovamente dal giorno successivo al ricevimento dell’atto.

Sollecito di pagamento

Salve, scusate a proposito di bollo auto desidero sapere se ricevendo per posta ordinaria un sollecito di pagamento emesso dalla Regione per l’anno 2017 è sufficiente per l’interruzione della prescrizione ? Grazie.

La risposta è affermativa, in quanto come sopra specificato per interrompere i termini di prescrizione, è sufficiente un sollecito di pagamento. I tre anni ripartono dalla data della lettera di sollecito.

