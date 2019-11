Bollo auto non pagato, si può accedere alla pace fiscale?

Le auto storiche possono fruire del ribasso del bollo auto del 50 per cento. L’auto deve avere un’anzianità di immatricolazione compresa tara i 20 e i 29 anni, Per potere fruire dell’agevolazione bisogna essere in possesso del certificato che attribuisce la rilevanza storica in base all’art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’annotazione del riconoscimento della storicità presso la Motorizzazione Civile sulla Carta di Circolazione.

Bollo auto esente per le auto con più di 30 anni

Se si è proprietari di un’auto che ha più di 30anni l’esenzione del bollo auto è automatica. Ma riguarda solo gli autoveicoli immatricolati da almeno trenta anni e non bisogna iscriversi in nessun club o registro, o presentare domanda a qualche ente autorizzato.

La pace fiscale è ancora in vigore?

Un lettore ci pone la seguente domanda: Buona sera, volevo un’informazione mi è arrivato bollo auto 2016 dalla Regione una macchina che io ho fatto d’epoca ma dicono che è cambiata legge adesso è a 30 anni si può accedere alla pace fiscale per non pagare la mora?

Risposta. Se lei possiede il certificato di attribuzione da cui si evince la rilevanza storica come sopra menzionato può avere la riduzione del pagamento del bollo auto al 50%.

In riferimento alla domanda posta, alla pace fiscale che prevede la rottamazione delle cartelle e il saldo stralcio, non è possibile più aderire.

È stato presentato un emendamento per una nuova rottamazione “quater”, al momento però nulla di certo , deve seguire l’iter legislativo e non si sa se verrà approvato.

Ricordiamo che la tassa automobilistica è soggetta ad una prescrizione di tre anni, trova in quest’articolo tutti i dettagli: Cosa fare in caso di prescrizione

