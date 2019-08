Rassegna di oggi 11 agosto e 10 agosto, su: Bollo auto come fare per non pagarlo e i termini di prescrizione; Congedo straordinario con legge 104 (convivenza, dimora temporanea e coabitazione); Pensione e caduta del Governo; Malattia dipendenti pubblici e decurtazione dei 10 giorni con incidenza su TFR e pensione; Le tasse sempre più alte per i cittadini italiani; Rimborso 730 e riduzione della busta paga; tutte le novità.

Bollo auto: come fare per non pagarlo e i termini di prescrizione

Bollo auto non pagato e prescrizione nel termine di tre anni. Abbiamo analizzato cosa prevede la normativa sul mancato pagamento della tassa automobilistica e come fare per non pagarlo secondo l’istituto della prescrizione. La notizia completa qui: Bollo auto non pagato: i 3 anni di prescrizione si dividono in base agli atti

Bollo auto come non pagarlo

Si sta cercando quindi di trovare una strada per l’abolizione o quanto meno la riduzione di tale tassa, anche se non è cosa semplice. Inizialmente si era proposto l’abolizione del bollo sostituendolo con un’imposta sui carburanti. Questo provvedimento non ha visto esito positivo e non è stato approvato. La novità è arrivata dalla Corte Costituzionale con una recente sentenza, che ha stabilito che saranno le Regioni a decidere al riguardo al bollo auto essendo di fatto una tassa che viene riscossa dagli enti regionali. Leggi la notizia completa qui: Bollo auto: due strade per non pagare, in attesa che le Regioni lo aboliscono

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con legge 104 ed eccezioni

Abbiamo chiarito in questi due giorni cosa prevede la normativa sul requisito di convivenza vincolante nella fruizione del congedo straordinario legge 151, ampliando l’argomento e la possibilità di eccezioni alla norma. In questi due articoli sono esaminate varie prospettive:

Congedo straordinario con legge 104: requisito di convivenza, dimora temporanea e coabitazione

Assistere un familiare con legge 104 con il congedo di due anni retribuito

Caduta del Governo e pensione a rischio?

Con la crisi di Governo, si accentuano le preoccupazioni dei cittadini sulla possibilità di un blocco alle varie misure pensionistiche diventare legge con il nuovo Governo. Abbiamo risposto ai nostri lettori e tranquillizzato i lavoratori che si apprestano a fare domanda di pensionamento o chi già l’ha presentata insieme alle dimissioni con la paura di diventare esodato. Abbiamo esposto in questi due articoli la situazioni attuale:

Pensione anticipata: rischio fondi nella legge di Bilancio e crisi Governo, cosa succederà?

Pensione e caduta Governo, esiste il rischio che blocchino le domande di pensionamento?

Malattia dipendenti pubblici e decurtazioni dei primi 10 giorni

I dipendenti pubblici in malattia subiscono una decurtazione dalla busta paga (cedolino) dei primi dieci giorni di assenza. La normativa non prevede eccezioni, anche i lavoratori con legge 104 subiscono questa decurtazione. È possibile leggere qui la notizia completa: Malattia dipendenti pubblici: riduzione della paga di 10 giorni anche con legge 104

Inoltre, abbiamo trattato l’incidenza che la decurtazione dei 10 giorni di assenza per malattia, sulla pensione e sul TFR: Malattia dipendenti pubblici: decurtazione e incidenza su TFR e pensione

I cittadini italiani pagano più tasse rispetto ai Paesi Europei

L’Italia, nel 2018, ha raccolto 33,4 miliardi di tasse in più rispetto ai vicini paesi europei. Il nostro paese nella classifica europea dei Paesi con la pressione fiscale più alta si trova nei primi post. Davanti a lei c’è solo Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Austria e Finlandia. La notizia completa: Fisco: i cittadini italiani pagano più tasse rispetto agli altri paesi europei

Rimborso 730 in busta paga è tassato?

Un lettore ci chiede se il rimborso in busta paga e tassato e se conviene farlo arrivare direttamente sul conto corrente dall’Agenzia delle Entrate. Abbiamo risposto in quest’articolo: Rimborso 730 e diminuzione importo in busta paga, se versato su conto corrente?