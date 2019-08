Rassegna stampa oggi 03 agosto 2019 su: Esenzione bollo auto con legge 104 e patologia invalidante; Pensione e 35 anni di contributi utili; Pianificare la pensione; Permessi legge 104 e comunicazione al datore di lavoro; Reddito di cittadinanza e le Faq aggiornate; Proroga dei versamenti e rateizzazione; Legge di Bilancio e limiti dei contanti; tutte le novità della giornata.

Esenzione bollo auto con legge 104

Non sempre spetta l’esenzione del bollo auto, bisogna rispettare particolari criteri. L’Agenzia delle Entrate individua quattro categorie di disabili che possono fruirne e precisa che i verbale della legge 104 art. 3 comma 3, deve riportare il diritto alle agevolazioni fiscali. La notizia completa qui: Bollo auto con legge 104 e invalidità al 100%, mi spetta l’esenzione?

Pensione e requisito di 35 anni contributi utili

Tanti i dubbi per chi si appresta ad andare in pensione anticipata, sul requisito contributivo dei 35 anni dei contributi utili al pensionamento. Ci si chiede se i contributi figurativi per il servizio militare entrano nel requisito dei contributi utili, abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo: Pensione anticipata: contributi figurativi militare utili ai 35 anni?

Pianificare la pensione con semplice mosse

Pianificare in modo adeguato la pensione non è cosa facile, ma seguendo uno schema temporale di obiettivi ti potrà garantire i tuoi risparmi rimangano in linea. Vediamo cosa consigliano i consulenti della banca Usa Wells Fargo in diverse circostanze. Leggi come fare qui: Pensione: come pianificarla con delle semplici regole

Permessi legge 104 e tempistica di comunicazione al datore di lavoro

La normativa sui permessi legge 104 è cambiata per i lavoratori del settore pubblico. Nello specifico, alcuni contratti di categoria sono stati modificati in riferimento alla tempistica di comunicazione della fruizione dei permessi legge 104. Questa modifica si è resa necessaria per poter organizzare il lavoro nelle P.A. Diversamente, per il settore privato, non ci sono stati grandi cambiamenti, tranne le regole generali da osservare. Leggi la notizia completa qui: Permessi legge 104 e comunicazione della fruizione nel settore pubblico e privato

Acquisto auto o pneumatici con Reddito di Cittadinanza

Tanti i dubbi dei lettori sulla fruizione del Reddito di Cittadinanza in caso di un nuovo acquisto auto, un’auto regalata, cambio pneumatici e altro… Abbiamo racchiuso in quest’articolo tutte le FAQ aggiornate con quello che si può fare e cosa no con il reddito di cittadinanza in merito all’acquisto o regalo di un’auto: Acquistare auto o gomme con il Reddito di cittadinanza: le Faq aggiornate

Proroga dei versamenti imposte

Proroga dei versamenti e piani di rateazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71 del 1.08.2019, ha fornito indicazioni sulla proroga dei versamenti e sulle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati dal Decreto Crescita. Proroga versamenti imposte e piani di rateizzazione, i chiarimenti dell’Agenzia

Legge di Bilancio e limite dei contanti, le ultime novità

Novità in ambito di prelievo dei contanti, Banca d’Italia ha pubblicato un comunicato sul limite del prelievo contanti e annessi controlli. D’ora in poi, infatti, i prelievi e i versamenti bancari di importo pari o superiore a 10.000 euro saranno segnalati e Bankitalia e controllati. Leggi qui tutte le novità: Legge di Bilancio: limite prelievo e versamento contanti dal 1° settembre