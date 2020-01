Il Governo ha predisposto un emendamento al Decreto Milleproroghe per effetto delle richieste dei commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, commercianti e artigiani che potrebbero riguardare tantissime novità. Analizziamo in breve le modifiche che prevede l’emendamento.

Isa 2018

L’emendamento prevede che l’AdE e la Guardia di Finanza, nel considerare la strategia d’adottare per il controllo dell’anno d’imposta 2018, bisogna tener conto anche dei livelli di affidabilità attribuiti nel 2019. Quindi, si ha un potenziamento degli Isa 2018 (primo anno di applicazione) che dovranno essere utilizzati per l’attività di “compliance” per l’invio delle lettere che permetteranno al contribuente di illustrare le anomalie riscontrate.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In riferimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se l’importo dell’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno sia inferiore a euro 250, l’importo si potrà versare entro i termini di pagamento dell’imposta di bollo dovuta per il secondo trimestre. Se l’importo da pagare resta sotto i 250 euro, allora si potrà pagare entro i termini di pagamento dell’imposta entro il terzo trimestre.

Unificazione Imu e Tasi

Una novità giù annunciata riguarda l’unificazione di Imu e Tasi e novità anche sul canone unico che dovrà sostituire i tributi locali sull’occupazione di aree pubbliche, pubblicità e altro.

