Bomba antibiotico naturale, allerta Ikea, valorizzare look, mantenere l’abbronzatura e prevenzione tumore al seno, tutte le notizie della giornata

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, 1 ottobre 2019, gli argomenti trattati sono come mantenere a lungo l’abbronzatura, l’antibiotico naturale per combattere febbre e raffreddore, coma valorizzare il lokk se si hanno capelli rose brown, allerta bavaglini Ikea e prevenzione tumore al seno. Tutte le notizie della giornata.

Abbronzatura a lungo

Come fare, una volta finita l’estate a mantenere a lungo l’abbronzatura anche se non si è più al mare o in montagna? Bisogna giocare d’anticipo prendendo il sole con determinati accorgimenti che fanno in modo che il nostro corpo produca melanina che duri a lungo. Se si prende il sole tutto in una volta, infatti, si verifica un’ossidazione della melanina già presente che farà si che il colorito duri solo per qualche ora. Per sapere come mantenere a lungo il colorito brunastro acquisito in estate puoi leggere: Come mantenere l’abbronzatura più a lungo

Bomba, antibiotico naturale

Si tratta di un potentissimo antibiotico naturale che aiuterà, durante la stagione fredda, a combattere febbre, mal di gola e anche i dolori articolari. Si tratta del composto chiamato anche “Bomba” che si ottiene mescolando composti naturali capaci di combattere infezioni e i sintomi influenzali.

Per conoscere la ricetta per produrre l’antibiotico naturale leggi: L’antibiotico naturale contro febbre e mal di gola chiamato Bomba

Come valorizzare il look

Un must primavera estate che spopolerà anche in autunno è la tonalità rose brown hair, una nuance calda e avvolgente che rinnova la chioma. Vediamo a chi sta bene la nuance in questione e come fare a valorizzare non solo la propria capigliatura ma anche l’intero look.

Per i consigli in questione leggi: Capelli castano e occhi chiari? Valorizza il tuo look

Allerta Ikea

C’è un allarme per quanto riguarda i bavaglini venduti da Ikea, esattamente il prodotto interessato è la confezione da due, di colore rosso e blu, il nome è Matvra, il bottone può staccarsi e può generare un pericolo molto grave, soffocamento, per tutti quei bambini che hanno l’abitudine di mettere ogni cosa in bocca, come può capitare ci possa giocare e mettersi il bavaglino alla bocca, nello staccarsi il bottone il piccolo sarebbe a rischio soffocamento.

Per approfondire leggi: Allerta bottoni bavaglini Matvra di Ikea, possono staccarsi e generare soffocamento

Prevenzione tumore seno

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si annovera tra gli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili. Per tale motivo ha ricevuto dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA) 2 Bollini Rosa (biennio 2018-2019), segno dell’attenzione e della cura che da tempo rivolge al benessere della donna.

Per approfondire leggi: Prevenzione tumore al seno, ottobre Rosa con visite gratuite presso Azienda Ospedaliera San giovanni Addolorata