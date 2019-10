Bonus 18 anni 2019 e 2020: come fare per avere i 500 euro del bonus cultura?

Che cos’è il bonus cultura che spetta ai ragazzi che compiono i 18 anni? Come si può spendere? Come bisogna richiederlo? Anche se se ne sente parlare da molto, essendo un’erogazione in favore soltanto dei diciottenni molto spesso quando si arriva a questa età non si sa come fare per ottenerla. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza in merito.

Bonus 18 anni: tutto quello che c’è da sapere

Una mamma ci scrive

Buongiorno scusami’ io vorrei solo sapere come devo fare e a chi devo rivolgermi x poter avere il bonus di 500’00 euro avendo il figlio 18 anni. Grazie e saluti.

Il bonus cultura è un buono destinato ai giovani che hanno compiuto i 18 anni per acquistare libri, misura, biglietti di mostre, fiere, concerti, musei, spettacoli, cinema. Il bonus è stato confermato per tutti coloro che compiranno i 18 anni nel 2019 anche se per coloro che li compiranno nel 2020 sono stati annunciati cambiamenti.

Il bonus, quindi, viene erogato direttamente ai ragazzi e non alle famiglie.

L’attivazione del bonus per coloro che hanno compiuto i 18 anni nel 2019 sarà possibile da gennaio 2020. Per poter ricevere il bonus è necessario innanzitutto richiedere l’identità SPID che permetterà l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Per sapere come ottenere la SPID potete leggere il seguente articolo: Spid obbligatorio per l’accesso alla pubblica amministrazione entro fine 2018

Una volta in possesso dello SPID è necessario visitare il sito www.18app.italia.it oppure scaricare l’applicazione 18app accedendo con le credenziali SPID. A quel punto sarà possibile generare i buoni per fare gli acquisti con il bonus da 500 euro.

Bonus cultura 2020

Un’altra mamma ci chiede:

Buongiorno. Ho mia figlia che compie 18 anni a marzo, cosa devo fare per ottenere il bonus? Bonus cultura di 500euro

Anche se le voci confermerebbero il bonus cultura anche per chi compie i 18 anni nel 2020, bisognerà in ogni caso attendere istruzioni al riguardo. Per coloro che compiono la maggiore età nel 2019, l’attivazione del bonus potrà avvenire solo a gennaio 2020. Immagino, quindi, che per chi li compirà nel 2020 l’attesa sarà la stessa e si dovrà attendere la fine dell’anno per avere conferme e istruzioni (che in teoria dovrebbero essere le stesse che può trovare nella prima parte dell’articolo).

