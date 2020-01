Bonus 18enni, cosa si può comprare coi 500 euro?

Sono ormai quattro anni che il Bonus Cultura 18enni è in circolazioni in Italia, sono quasi quattro anni che il governo si attiva a favore dei giovani, permettendo di incoraggiare quel rapporto con la cultura che troppo spesso manca. Fortemente voluto dal governo Renzi, in passato ci sono stati dei furbi che hanno tentato di usare quei 500 euro per altre cose che poco avevano a che vedere con la cultura. Detto questo, vediamo con precisione come poter spendere i 500 euro del Bonus 18enni, oppure noto come Bonus Cultura.

Bonus Cultura 18enni, per cosa posso spendere quei 500 euro?

Tutto inizia da un’applicazione. Dopo aver eseguito l’accesso sull’app apposita, il cui nome è 18app, è disponibile per tutti i neodiciottenni una lista.

Questa lista bisogna consultarla per vedere quali attivià hanno adetiro al Bonus e di conseguenza dove poter spendere i 500 euro.

Secondo quanto viene previsto dalla misura del Bonus, è possibile spendere i 500 euro per comprare dei biglietti per andare al cinema, ai concerti, ad eventi culturali.

Oppure, per poter comprare qualsiasi forma di libri, per poter entrare in un museo, o per visitare monumeni, zone archeologiche e parchi.

Ma ancora: si possono usare i 500 euro del Bonus cultura per partecipare a delle recite teatrali oppure spettacoli di danza.

Potersi permettere dei corsi di musica, ma anche di teatro e di imparare la lingua straniera che più si preferisce.

Infine, coi 500 euro si può acquistare della musica legale in ogni sua forma.

Purtroppo, non rientra nelle possibilità del Bonus Cultura quella di comprare dei dvd di cinema.

Quali sono i venditori che hanno aderito alla misura del Bonus?

I venditori convenzionati con la misura Bonus ideata dal governo Renzi sono sia negozi fisicia come la Mondadori e la Feltrinelli, ma anche negozi online come Ticketone, Amazon, Spotify e Alphatest.

I 500 euro non possono essere spesi in quale caso?

Infine, i 500 euro del Bonus non possono essere usati per regalarsi un viaggio o regalarlo a qualcuno, non si può pagare l’abbonamento a Netflix.

Non si possono comprare biglietti per dei concerti che si terranno all’estero, ma nemmeno comprare cellulari nuovi o tablet, come neanche Kindle.

Non si può nemmeno comprare il biglietto per la partita di pallone della propria squadra preferita, e nemmeno pagarsi la scuola guida.

Non vale usare i 500 euro del Bonus per comprare i biglietti di ingresso in parchi di divertimento e nemmeno per l’acquista di App educational.

