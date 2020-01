Bonus 18enni di 500 euro nati nel 2001, le ultime novità

Da quasi 4 anni è attiva una misura che fa molto per i giovani e che permette loro di avvicinarsi quanto più possibile alla cultura, ovvero il Bonus 18 anni cultura. La misura ideata, appunto, un bel po’ di tempo fa, non conosce arresti e viene confermata anche per i neodiciottenni, ovvero quelli che hanno compiuto nel corso dell’anno 2019 i 18 anni. Per chi stesse aspettando di poter usufrire dei famosi 500 euro da spendere nel settore della cultura potrà stare col pensiero tranquillo dato che l’applicazione, o meglio, la piattaforma apposita, la 18App Italia si dovrebbe attivare nel corso di questo mese, anche se nell’anno scorso si attivò prima, cioè il giorno dopo la befana.

Bonus Cultura per i 18enni del 2019, novità sull’app

Tutti i neodiciottenni che avranno intenzione di spendere tale somma per fini culturali devono essere muniti dello SPID cioè la della loro identità digitale grazie alla quale potranno accedere all’app.

Solo quando l’applicazione verrà attivata si potrà avere la possibilità di sfruttare la propria somma di 500 euro.

Come prima cosa bisogna registrarsi sul sito dedicato al bonus e cioè www.18app.italia.it, nei giorni previsti dal decreto attuativo.

Fatto questo bisogna seguire questi step:

1. Entro la data del 1° luglio 2019 bisognerebbe essere già iscritti ad un identity provider, che è possibile scegliere tra Aruba, InfoCert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte o TIM.

Essi si trovano presenti sul sito www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove cliccare su quello scelto così da ottenere poi lo SPID.

Lo SPID altro non è che un account con username e password per poter accedere al bonus, e per averlo bisogna possedere un indirizzo email, numero di cellulare, tessera sanitaria, un documento di identità.

2. Una volta ricevuto lo Spid bisogna recarsi sul sito www.18app.italia.it e fare click su ENTRA CON SPID.

3. Fatto questo si avrà la possibilità di creare il proprio buono da poter usare in negozi fisici ma anche online.

Qualora ci fossero delle difficoltà e si necessitasse di assistenza relativa al bonus, vi indichiamo i seguenti siti online:

https://www.18app.italia.it/BeneficiarioWeb/#/faq

https://www.spid.gov.it/domande-frequenti

https://www.facebook.com/18app/

Oppure chiamare ai seguenti numeri:

-Assistenza Spid Telefonica: 06.82.888.736, disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00, tranne in giorni festivi.

La chiamata ha un costo in base al piano tariffario previsto dal gestore.

-Assistenza Tecnica 18App: 800.991.199, anche questi disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30, tranne festivi.

