Bonus 18enni di 500 euro per i nati nel 2001, a che punto siamo?

Ci sono arrivate molte richieste sull’attivazione del bonus cultura per i nati nel 2001. Il bonus è stato confermato nell’ultima legge di Bilancio 2020 che ha stanziato i fondi necessario per il rinnovo del bonus di 500 euro. Saranno penalizzati i ragazzi nati dal 2002, si perché il bonus scenderà a 300 euro. I nati del 2001 potranno percepire 500 euro e sarà l’ultimo anno che il bonus avrà questo valore.

Piattaforma APP18 in aggiornamento

Al momento la piattaforma app18 che permette la registrazione per accedere al bonus è ancora in fase di aggiornamento, quindi bisogna aspettare, nel frattempo, chi è consigliato attivare lo Spid necessario per richiedere il bonus. Lo Spid può essere richiesto gratuitamente presso le Poste Italiane, la procedura è molto semplice, basta seguire le istruzioni direttamente dall’App18.

Come spendere il bonus 18enni di 500 euro?

Ricordiamo che il bonus è spendibile per:

Biglietti d’ingresso singoli, oppure abbonamenti per cinema, concerti, musei, spettacoli danza e teatro, eventi culturali compreso fiere, circhi, festival, Libri cartacei, ebook, audiolibri.

Inoltre, è possibile acquistare corsi didattici, come: corso di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica.

È possibile acquistare anche musica registrata (musica online, cd, dischi in vinile, dvd musicali).

