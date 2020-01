Bonus 18enni nati nel 2001, l’App18 in fase di aggiornamento

Il bonus cultura chiamato anche Bonus 18enni per i nati del 2001 è stato confermato nella legge di Bilancio 2018. I nati nel 2001 non possono ancora richiedere il bonus di euro 500 in quanto la procedura non è aggiornata.

Bonus 18enni con App18

Ricordiamo, che il bonus è richiedibile attraverso l’App18 appena l’ente provvederà all’aggiornamento per i nati nel 2001. I ragazzi potranno accedere con le credenziali SPID, quindi, la prima cosa da fare è munirsi delle credenziali in modo da essere pronti per l’attivazione.

Domanda di una lettrice

Una lettrice ci chiede: Buongiorno, vorrei sapere mia figlia ha compiuto 18 anni e del 2001 quando posso richiedere il bonus? E si può pagare un corso di inglese? Grazie

Come sopra specificato per l’attivazione del bonus cultura di 500 euro per i nati nel 2001 bisogna attendere l’aggiornamento dell’App18, al momento non è possibile fare domanda.

Come si può spendere il bonus di 500 euro?

In riferimento alle spese da effettuare con il bonus 18enni, sono le seguenti:

Eventi culturali (biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi)

Cinema (abbonamento card/biglietto d’ingresso)

Libri (audiolibro, ebook, libro)

Concerti (abbonamento card/biglietto d’ingresso)

Musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)

Musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso)

Corsi di musica, di teatro o di lingua straniera

Teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso)

Il corso di lingue rientra nelle spese che si possono effettuare con il bonus 18enni.

