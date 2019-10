Bonus 475 euro, cashback e incentivi pagamenti bancomat nel DEF

Il consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del DEF che sarà alla base della legge di bilancio 2020. Quindi gli obiettivi, dopo un lungo vertice che è durato fino a notte inoltrata, è stato raggiunto. Le novità, secondo le indiscrezioni circolate, riguarderebbero il bonus Befana e Cashback. Il bonus Befana riguarda chi nel 2020 ha effettuato pagamenti con moneta elettronica per una soglia ancora da stabilire, riceverà un bonus nei primi giorni del 2021. Il cashback è un il meccanismo pensato per incentivare sempre i pagamenti con carta di credito e bancomat, in modo da combattere l’evasione fiscale.

Cashback: i vantaggi per chi paga con carta e bancomat

Il cashback prevede una rimodulazione dell’IVA. Le aliquote Iva in vigore oggi (10% e 22%) salirebbero all’11,5% e al 23,5%, ma solo nel caso di pagamenti in contanti. Invece per chi paga con carta di credito o bancomat, l’Iva scenderebbe di tre punti, e ciò sarebbe valido anche per l’aliquota più bassa del 4%, che scenderebbe fino all’1%. In conclusione, per chi sceglie i pagamenti elettronici ci sarebbero solo vantaggi. Ma anche lo Stato finirebbe per avere i suoi vantaggi, con l’emersione del nero, si ritroverebbe a incassare di più. Bisogna anche considerare che a tutto ciò sarebbe necessario affiancare un piano che metta tutta la popolazione in grado di usare la moneta elettronica con facilità e senza costi, e ridurre le commissioni a carico degli esercenti.

Bonus Befana: incentivo sui pagamenti con moneta elettronica

Il bonus Befana consiste in un incentivo da erogare a chi utilizza per i pagamenti il bancomat e la carta di credito per tutto il 2020 fino ad una soglia, presumibilmente di 2.500 euro. L’importo del bonus sarà al massimo di 475 euro e verrà erogato nei primi giorni del 2021, ecco perché è stato denominato “Bonus Befana”. Le cifre riportate non sono certe, perché al momento non vi è ancora alcuna certezza su importi e mezzi tramite cui concedere il bonus.

Nota DEF: Super ticket, autostrada e concorso scuola, le novità

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062