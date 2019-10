Bonus 513 euro come ponte al pensionamento anche per gli artigiani?

Il bonus di 513 euro quale ponte al pensionamento per i lavoratori che chiudono un’attività lavorativa desta ancora molti dubbi. Ricordiamo che l’emendamento pubblicato permetterà l’accesso anche a coloro che hanno chiuso l’attività nel 2017/2018. Per approfondimenti, consigliamo di leggere: Bonus 513 euro fino al pensionamento, pubblicato emendamento per anni 2017/2018

Chi sono i beneficiari dell’Indcom chiamato “bonus di 513 euro”?

Possono accedere all’indennizzo esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:

gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

gli agenti e rappresentanti di commercio.

Il bonus anche per gli artigiani?

Una lettrice ci chiede: Buongiorno, mi chiamo A, N., sono un’artigiana con 33 anni di contributi, ma aspetto i 2 anni di contributi figurativi per i figli, e 64 anni di età. Vorrei cessare l’attività prima del. Mio pensionamento. Posso usufruire dell’indennizzo dello stato di 513 euro? Grazie.

Risposta: Mi dispiace, ma gli artigiani non rientrano in questo beneficio che è predisposto per la cessazione dell’attività. I commercianti percepiscono questo indennizzo in quanto pagano un’aliquota aggiuntiva che dà diritto all’indennizzo in caso di chiusura dell’attività detta anche “rottamazione licenze”.

Indennizzo per cessazione attività e pensione: diventa strutturale, come fare domanda

