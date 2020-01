Bonus 513 euro fino al pensionamento: esclusi gli anni 2014 – 2016

Una lettrice ci ha inviato una lettera dopo la pubblicazione del nostro articolo sul Bonus di 513 euro fino al pensionamento, che vedeva la retroattività della misura per gli anni 2017 e 2018, chiedendo un’estensione della misura anche per gli anni 2014 – 2016

Indennizzo commercianti: anni 2014 – 2016

Con la circolare inps 4/2020 si riapre la crisi esodati indennizzo commercianti biennio 2014/2016 dando vita ad un nuovo gruppo che ha lo scopo di trovare con le istituzioni una soluzione per assicurare la tutela anche ai soggetti che hanno cessato l’attività’ in un periodo pregresso agli anni 2017 – 2018.

In realtà il biennio 2009 – 2011 è stato riaperto nel 2015 e inserito negli anni 2009/2016. Questo biennio era già stato aperto nel 2009, ma è stata data la possibilità di raggiungere il requisito anagrafico fino al 2016. (Come riporta il sito INPS).

Vorremo fosse data anche a noi la stessa possibilità e cercare di trovare una soluzione e modificare i criteri applicativi, abbiamo pagato per anni i contributi e per anni l’aliquota per l’ indennizzo commercianti per accedere a tale diritto sospeso dalla fine del 2016 e riattivato dal 2019 in modo strutturale, quindi è un nostro diritto.

I soldi ci sono… estendiamo l’indennizzo agli esodati biennio 2014/2016.

Grazie per la pubblicazione

A. A.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube