Bonus 513 euro fino al pensionamento, la circolare Inps

Pubblicata la circolare Inps che regola il bonus di 513 euro fino al pensionamento per coloro che cessano l’attività commerciale. Questa misura ha visto una strada lunga e tortuosa, ma finalmente è stata data giustizia ai commercianti che avevano chiuso l’attività negli anni 2017/2018, anni esclusi inizialmente non prevedendo la retroattività degli anni in cui il bonus pensionistico non era stato prorogato.

Bonus 513 euro: strutturale dal 1° gennaio 2019

L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale dal 1 gennaio 2019 è divenuto strutturale. Le novità di questa misura rispetto agli anni precedenti, è che non è prevista una data entro cui fare domanda, e saranno evase fino ad esaurimento fondi.

La legge 2 novembre 2019, n. 128, ha esteso la misura anche per gli anni 2017 e 2018 in cui la misura non era stata prorogata.

La circolare Inps estende l’indennizzo anche per gli anni 2017 – 2018

Con la circolare INPS del 13 gennaio 2020, n. 4, l’ente comunica che possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari.

La circolare, inoltre, fornisce le indicazioni per il riesame delle domande di indennizzo non accolte con l’unica motivazione di aver cessato l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019.

Relativamente a requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento e incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con la circolare INPS 24 maggio 2019, n. 77.

Requisiti richiesti per fare domanda del bonus 513 euro fino all’età di pensionamento

Possono fare domanda i commercianti che cessano la loro attività:

i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;

gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

gli agenti e rappresentanti di commercio.

È richiesto un requisito anagrafico per gli uomini di 62 anni di età al momento della chiusura dell’attività, per le donne 57 anni. Avere almeno cinque anni dal momento della chiusura, alla gestione separata degli esercenti commerciali. L’attività dovrà essere chiusa e non ceduta. Inoltre, prima di inoltrare domanda di indennizzo, bisogna consegnare al Comune il modello SCIA ed efettuare la cancellazione nel Registro delle Imprese o degli esercenti il commercio o dal ruolo

provinciale (agenti e rappresentanti di commercio) presso la CCIAA.

Domanda

La domanda va inoltrata direttamente all’Inps, col modello Ap95 con integrazione della documentazione richiesta. E’ possibile scaricare qui il modulo in pdf: modulo AP95 in pdf

