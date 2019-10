Aggiornamenti importanti sul Bonus di 513 euro quale indennizzo per chi ha dovuto chiudere l’attività, chiamato anche “rottamazione cartelle”. Questo bonus viene riconosciuto mensilmente è permette di arrivare all’età pensionabile. Le ultime notizie vedono la pubblicazione dell’emendamento nel decreto crisi che include nella misura anche coloro che hanno cessato l’attività nel 2017/2018.

Ricordiamo che la circolare Inps con le istruzioni operative aveva escluso gli aventi diritto degli anni 2017 e 2018, unici anni in qui l’indennizzo Indcom non era stato prorogato.

Dal 1° gennaio 2019 la misura è definitiva è sarà applicata annualmente dai richiedenti. Per sapere quali sono i requisiti e come fare vi consigliamo di leggere: Pensione: indennizzo cessazione attività commerciale 2019, importo e domanda

L’impegno della senatrice Matrisciano ha permesso ai nuovi “esodati”, così definiti per l’esclusione degli anni 2017/2018, di far valere i diritti di tantissimi lavoratori. La senatrice Matrisciano ha portando nel decreto crisi un emendamento che include anche gli anni 2017/2018 all’art. 11 – bis.

Ci è arrivato in redazione un ringraziamento di ex commerciante, diretto alla senatrice Di Girolamo che ha sostenuto la sua battaglia fino in fondo.

Emendamento: art. 11 – bis Estensione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi

Al punto 1 l’emendamento cita: “Al fine di sostenere le aziende commerciali in crisi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 2017, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.

Matrisciano, Anastasi, Puglia, Campagan, Angriani, Nocerino, Moronese, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo, Auddino

