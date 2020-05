Il bonus 515 euro mensili destinato a colore che chiudono un’attività commerciale. Si tratta di un indennizzo commercianti versato mensilmente fino al perfezionamento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia. Per poter accedere a questa misura sono richiesti requisiti specifici. Sono arrivate molte mail dopo la pubblicazione di chiarimento sulla misura. Rispondiamo ai lettori in base agli ultimi aggiornamenti in corso.

Bonus 515 euro: Faq aggiornate

1) Salve sono F. ho smesso di lavorare come titolare di attività commerciale nel luglio 2015, sono senza lavoro da circa 5anni ed oggi ho 58 anni. Posso accedere a questo bonus? Se si cosa devo fare? Cordiali saluti.

I requisiti richiesti per il bonus 515 euro mensili dal 1° gennaio 2020 prevedono:

uomini almeno 62 anni di età anagrafica, donne 57 anni;

i lavoratori devono essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni, anche non continuativi, alla Gestione dei contributi previdenziale degli esercenti attività commerciali;

bisogna aver cessato l’attività commerciale, in via retroattiva dal 2017.

La misura viene riconosciuta fino ad esaurimento del fondo (ai sensi del comma 284 e 283). Al momento le pratiche sono bloccate al 30 novembre 2019.

Lei non rientra in quanto non ha maturato il requisito anagrafico richiesto di 62 anni, inoltre le pratiche presentate nel 2015 non sono accettate, per questo problema è stato presentato un ODG dal Movimento 5 Stelle. Al momento è tutto fermo in quanto si è data priorità all’emergenza sanitaria per coronavirus.

2) Salve sono nata il 19/05/1960 ho chiuso la mia attività di estetista nel 2014 Ho 26 anni di contributi, vorrei sapere gentilmente se rientro negli aventi diritto al bonus prepensionamento di euro 5.15 mensili .. essendo artigiana grazie attendo vs risposta. Distinti saluti

Salve , ho 60 e ho chiuso la mia attività di estetista nel 2014 e ho 25 anni di contributi vorrei sapere se posso fare questa domanda..essendo artigiana e non commerciante . Grazie attendo vs risposta

Possono accedere all’indennizzo commercianti, cosiddetto “bonus 515 euro” solo le attività iscritte alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:

gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

gli agenti e rappresentanti di commercio.

Quindi, per entrambe le domande la risposta è negativa in quanto l’estetista fa parte delle attività artigiane.

3) Salve, desidero porre il seguente quesito:

Compio 60 anni il 14 maggio prossimo, ho poco meno di 27 anni di contributi di cui circa 24 anni come agente di commercio. Ho cessato l’attività a Dicembre 2014 e da allora sono rimasto inoccupato. Posso richiedere questo bonus commercianti, visto che quando ho cessato l’attività il requisito per gli uomini era 60 anni? prego di darmi una risposta a mezzo della mia email, se si, a chi devo inoltrare la domanda?

Certo di una vostra gradita risposta,

colgo l’occasione per porgere,

Distinti saluti

R. A.

Per coloro che hanno chiuso l’attività nel 2014/2015/2016, anche avente il diritto al bonus 515 euro mensili, le pratiche non sono accolte. Il 25 febbraio 2020 il M5S presenta al senato un Odg in cui chiede una rettifica inserendo anche gli aventi diritto degli anni sopra menzionati. Al momento è tutto fermo, lei comunque deve maturare il requisito anagrafico richiesto oggi, che per gli uomini è di 62 anni.

4) Per motivi familiari, nel 1998 ho chiuso il mio esercizio commerciale, avendo versato Circa 22 anni di contributi. Sono una donna di 63 anni, posso fare domanda di pensione,? Posso avere il. Bonus di 515 fino a 67 anni? Grazie e saluto.

La risposta è negativa, lei ha chiuso l’attività quando questa misura non era in vigore.

